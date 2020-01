45. Neujahrslauf: Mit Schwung in das Sportjahr 2020

Leipzig. Die Leipziger Läufer und Läuferinnen kennen keinen Feiertag beziehungsweise keinen Kater nach den vielen Silvesterfeierlichkeiten. Pünktlich 11 Uhr starteten sowohl hiesige Spitzensportler als auch Breitensportler zum traditionellen Neujahrslauf durch das Zentrum der Messestadt, um überflüssige Weihnachtspfunde herauszuschwitzen. So nahmen wieder Hunderte Teilnehmer den 1100 Meter langen Rundkurs von der Schillerstraße über die Petersstraße, Grimmaischen Straße und Universitätsstraße zurück zur Schillerstraße in Angriff. Die nimmermüden Kollegen von der Stadtreinigung hatten vorher die Strecke von den störenden Resten der Silvesternacht befreit.

Bei herrlichen Sonnenschein kamen Hunderte Läufer zum traditionellen Neujahrslauf in die Leipziger City.

Die Läufer, die keinen Startplatz in der ersten Reihe ergattern konnten, mussten wieder eine Weile warten, bevor sie „freien Tritt“ bekamen. Zwischen den Laufenden waren wieder Kinderwagen-Schieber, Kiddys mit Laufrädern oder Läuferinnen mit Hunden. Viele hatten ihre Vereinskleidung an. Die Kiebitze konnten etliche Embleme von der Sportgemeinschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe und anderen entdecken.

Nach der erfolgreichen Absolvierung der Strecke haben die Läufer, Walker und Skater sowohl warmen Tee als auch einen Finisherbeutel erhalten. Bei einer anschließenden Verlosung konnten ein Tablet-Computer und andere Sachpreise sowie Tickets für sportliche Highlights abgestaubt werden. So oder so haben etliche Leipziger und Leipzigerinnen ihre guten Vorsätze für das Jahr 2020 in die Tat umgesetzt. Chapeau.