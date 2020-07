450.000 Euro Soforthilfe oder Abwicklung: Chemnitzer FC am Scheideweg

Summe soll „Fortbestand des CFC“ sichern

„Alle Gremien-Mitglieder, sportlich Verantwortliche und Mitarbeiter des Chemnitzer FC haben mit Verwunderung die zuletzt getätigten Aussagen des Insolvenzverwalters wahrgenommen. Wir teilen seine Auffassung nicht“, erklärte die CFC-Vorstandsvorsitzende Romy Polster am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Sie betonte, dass der Abstieg nicht in der Verantwortung der Fans liege. „Wir haben viel Kraft und Aufwand in die gemeinsamen Gespräche mit unseren Mitgliedern und Fans investiert, um in der Zusammenarbeit wieder positive Signale zu setzen. Mit dem Abstieg ist offensichtlich für den Insolvenzverwalter der Glaube an die Zukunft des Chemnitzer FC verloren gegangen“, erklärte Polster. Der Club wolle nun alle Kräfte bündeln, damit der „Fortbestand des CFC“ abgesichert sei und man künftig die „Verantwortung in die eigenen Hände“ nehmen könne.