49.000 Fans möglich: Hannover 96 darf gegen den 1. FC Nürnberg das Stadion komplett auslasten 

Das Zweitliga-Duell zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg könnte ein ganz besonderes werden. Als erster Profi-Klub in Deutschland in diesem Jahr dürfen die Niedersachsen das Stadion im Heimspiel am 13. März komplett nach 2G-Plus-Bedingungen füllen. "Aufgrund der freiwilligen Entscheidung, das Spiel unter 2G-Plus-Bedingungen durchzuführen, fallen zahlreiche Beschränkungen weg", heißt es auf der Website des Zweitliga-Klubs. Zuletzt fand die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am 27. November ohne Kapazitätsbegrenzungen statt. Über den Winter kamen in den deutschen Top-Ligen bis dato maximal 25.000 Fans in die Stadien.

