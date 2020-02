5:0! Icefighters Leipzig dominieren gegen die Hamburg Crocodiles

Leipzig. Gegen 14.40 Uhr war es soweit. Der erste Sonderzug einer Gastmannschaft kam bei den Exa Icefighters Leipzig auf dem Hauptbahnhof an. Mit ihm rund 400 Fans der Hamburger und ein paar Leipziger Fans, die dieses Highlight mitnehmen wollten. Es war alles vorbereitet für ein Spitzenspiel. Denn die Icefighters mit drei Erfolgen in Serie im Gepäck empfingen die Crocodiles, die fünf Siege am Stück feiern konnten.