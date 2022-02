5:1! TV Jahn überrascht mit Aufstellung beim Derbysieg gegen Gifhorn

Ein Blick auf die Aufgebote zeigt, dass sowohl Wolfsburg, das zum Auftakt 1:5 beim favorisierten SVE Wiefelstede verloren hatte, als auch Gifhorn – mit 3:1 Punkten gut in die Saison gestartet – mit teils anderem Pesonal ins Derby ging. So feierte beim TV Jahn Patricie Kubikova ihr Debüt.

Das Derby wurde zur überraschend deutlichen Angelegenheit! In der Tennis-Oberliga besiegten die Spielerinnen des TV Jahn Wolfsburg den TC Grün-Weiß Gifhorn mit 5:1.

Die Tschechin war in der vergangenen Sommer-Saison mit ihrer Landsfrau Tereza Vajsejtlova verpflichtet worden, feierte nun ihre Premiere. Gegen Pia Müller, die ebenso wie Mina Lukic bei den personell geschwächten Gästinnen ihr Saisondebüt gab, siegte Kubikova mit 6:0, 6:0. Auch Lisa Alaimo (6:3, 6:1 gegen Lukic) und Laura Pesickova, die das Top-Einzel gegen Helene Sommer mit 6:2, 6:4 gewann, punkteten für Wolfsburg.

Für die Grün-Weißen brachte nur die frischgebackene U16-Landesmeisterin Mailina Nedderhut ihr Spiel gegen Emilie Gaus mit 6:0 und 6:2 nach Hause.

So fehlte Wolfsburg nur noch ein Erfolg in den Doppeln zum Sieg, gewonnen wurden letztlich beide. Der TV Jahn kletterte auf Platz fünf und reist am kommenden Samstag (15 Uhr) zu Spitzenreiter HTV Hannover. Gifhorn, jetzt Tabellendritter, erwartet zeitgleich Hannovers Reserve, die punktgleich Vierter ist.