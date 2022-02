5:1! UHC Döbeln schlägt die Unihockey Igels Dresden II

Für U17-Spieler Handschack, der aufgrund von Personalproblemen erst vor 14 Tagen für die Döbelner Männermannschaft nachlizensiert wurde, war es der erste Treffer in der Regionalliga Ost. Und für den Polizeibeamten Rudolph, der aufgrund dienstlicher Verpflichtungen oft nicht mitspielen kann, war es in seinem ersten Auswärtsspiel der Saison auch gleich ein gelungener Einstieg.

„Nach dem 2:0 hat Dresden dann gut gegengehalten“, berichtet Thoß. In der 13. Minute erzielten die Igels dann den 1:2 Anschlusstreffer. Doch das war nach 60 Minuten auch der Ehrentreffer für die Gastgeber. Im zweiten Drittel erhöhten Julius Dörner (25. Minute) und Martin Sauermann (37.) auf 4:1 für Döbeln. Das 5:1 von Niklas Baier in der 45. Minute war dann der Schlussstrich unter einem gelungenen Auswärtsauftritt. Baier war schon beim 8:0-Heimsieg der Muldestädter gegen die Igels II am 16. Oktober 2021 mit drei Treffern der erfolgreichste UHC-Stürmer und hat in dieser Saison bereits sieben Tore erzielt.