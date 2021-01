5:2! Dresdner Eislöwen glückt der erste Auswärtssieg

Heilbronn/Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben ihren Auswärtsfluch besiegt. Sie setzten sich bei den Heilbronner Falken mit 5:2 (0:0, 4:2, 1:0) durch. Damit feierten sie den ersten Erfolg auf fremdem Eis in dieser Saison und gaben zudem die Rote Laterne wieder an die Falken ab. Trainer Andreas Brockmann musste auf den angeschlagenen René Kramer und Louis Trattner verzichten, dafür war Tom Knobloch wieder dabei. Als überzähliger Kontingentspieler fehlte Evan Trupp, dafür durfte Elvijs Biezais ran.

Und der Lette nutzte seine Einsatzchance, wie sich später zeigte. Die Eislöwen starteten sehr gut in die Partie. Wie vom Coach gefordert, agierten sie aggressiv, erarbeiteten sich zahlreiche Chancen, die sie jedoch im ersten Drittel noch nicht verwerteten. Das holten sie dann im zweiten Durchgang nach. Dabei sorgten sie für eine Verbesserung ihrer Powerplay-Quote. Zunächst netzte Steve Hanusch nach Vorarbeit von Biezais zum 1:0 (26.) ein. Nur zwei Minuten später – erneut in Überzahl – beförderte Roope Ranta die Scheibe zum 2:0 in die Maschen. Und Biezais sorgte im nächsten Powerplay für das 3:0 (30.).