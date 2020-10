5 Milliarden Euro! Bericht: Bayern, Liverpool, Real Madrid und Co. planen europäische Premier League

Wie Sky Sports berichtet, würden bis zu 18 Teams an der neuen Liga teilnehmen, Spiele sollen während der regulären Saison ausgetragen werden - mit Hin- und Rückspielen. Die offizielle Verlautbarung wird angeblich Ende des Monats herausgegeben. Am Dienstag seien allerdings wichtige Details geklärt worden, heißt es. Dazu zählt auch eine Liste mit Klubs, die ab 2022 an der Liga teilnehmen sollen.