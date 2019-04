50+1-Hängepartie geht weiter: DFL wartet auf Signale von Hannover 96

Vor Gericht und auf hoher See ist man allein in Gottes Hand, heißt es. Niemand kann sicher sein, wie das Urteil ausfällt, soll das bedeuten – und im 96-Fall kann auch keiner voraussehen, wann es fällt. Am Donnerstag sind es bereits vier Monate, die seit dem mündlichen Verhandlungstermin des Schiedsgerichts vergangen sind. Das ist auch für den Vorsitzenden Richter „unter dem Gesichtspunkt des Zeitaspekts eine atypische Erfahrung“, teilt Professor Udo Steiner dem SPORTBUZZER mit.

Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht verhandelt mit zwei Beisitzern die Klage von Martin Kind gegen die DFL. Der Ligaverband hatte die von Kind beantragte Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel abgelehnt, dagegen geht Kind vor.