50 Jahre Elfmeterschießen: Als im DFB-Pokal eine neue Ära begann - und Dieter Burdenski Geschichte schrieb

Als am 23. Dezember 1970 Fußballgeschichte geschrieben wurde, stand einer im Mittelpunkt: Dieter Burdenski. Der spätere deutsche Nationaltorhüter spielte für den FC Schalke 04 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg. Es war der Tag, an dem es erstmals ein Elfmeterschießen gab – und er hielt gleich zwei Strafstöße. Im Interview erinnert er sich an diesen Tag.

SPORTBUZZER: Dieter Burdenski, welche Erinnerungen haben Sie an das Elfmeterschießen von vor 50 Jahren? Dieter Burdenski: Es begann eine neue Ära. Früher gab es im DFB-Pokal immer den Münzwurf, der bei Unentschieden über das Weiterkommen entschieden hat. Das Elfmeterschießen war eine Errungenschaft, sportlicher zu werden. Dann ist es direkt in der ersten Pokalrunde zum entscheidenden Duell gegen den VfL Wolfsburg gekommen.

Und Sie wurden zum Helden, hielten zwei Elfmeter. Hatten Sie sofort im Kopf, dass Sie auf ewig in den Geschichtsbüchern stehen werden? Der Boden war gefroren, Schnee lag auf dem Rasen, ich hielt zwei Elfmeter – aber das Wichtigste war, dass wir gewonnen haben! Ich war ein junger Torwart und musste versuchen, mich positiv darzustellen, um meine Karriere zu starten. Dieses Spiel war dafür natürlich sehr förderlich. Ich wusste, dass ich nur gewinnen kann als Keeper. In dem Jahr habe ich das erste Bundesliga-Spiel gemacht – mein Stern ging auf. So habe ich das Interesse auf mich gezogen.

Hatten Sie sich auf die Möglichkeit eines Elfmeterschießens vorbereitet? Man kann das nicht trainieren – weder als Torwart, noch als Spieler. Wer das übt, hat nicht viel Ahnung von Fußball. In einem Spiel, wenn es um viel geht, habe ich doch eine andere Situation als im Training. Das entscheidende bei einem Elfmeter ist, dass ein Schütze mehr Druck hat, weil jeder erwartet, dass er den versenkt.

Ein Keeper spielt also ohne Druck? Von einem Torwart erwartet niemand, dass er einen hält. Ich habe immer alles nach Bauchgefühl gemacht und mich intuitiv für eine Ecke entschieden. Man muss für Elfmeter ein gewisses Gespür haben. Ich habe auf ein paar Dinge geachtet. Zu meiner Zeit konnte man am Fuß oft erkennen, wo der Spieler hinschießt. Aber am Ende ist es immer Glück. Sepp Maier etwa war einer der besten Torhüter der Welt, hat bei Elfmetern aber fast immer in der falschen Ecke gelegen.

Haben Sie das Elfmeterschießen als gute Erfindung erachtet? Es ist keine ideale Lösung, aber gegenüber dem Münzwurf ist es logischerweise die sportlich faire Lösung. Es muss ja irgendwie eine Entscheidung getroffen werden und dann ist es besser, wenn der sportliche Ansatz gewählt wird.

Hätten Sie gedacht, dass das Elfmeterschießen solch eine Erfolgsgeschichte schreiben würde? Es ist spannend für die Zuschauer! Der Schütze geht von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt und jeder fragt sich: Macht er ihn rein oder verschießt er? Es sind so viele Emotionen drin. Im Elfmeterschießen gewinnt selten die bessere Mannschaft. Es gewinnen die, die die besseren Nerven haben.

An welches Elfmeterschießen erinnern Sie sich gern?

Ich habe in meiner Karriere viele Elfmeter gehalten – gegen Franz Beckenbauer und Co. Ich erinnere mich aber an ein Elfmeterschießen mit Werder Bremen gegen Alemannia Aachen im DFB-Pokal. Wir haben beide Spiele Unentschieden gespielt und im Elfmeterschießen stand es schon 9:9. Dann musste ich ran zum Schießen. Ich hatte einen leichten Bandscheibenvorfall und verschieße natürlich. Dann tritt der gegnerische Torhüter an. Ich halte den Ball eigentlich und er geht doch noch rein. Dadurch ist Aachen ins Halbfinale gekommen und deren Spieler haben mich dann auf den Schultern in die Kabine getragen – als Werder-Keeper.

