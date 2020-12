50 Jahre Elfmeterschießen - So läuft die interaktive #GABFAF-Spendenaktion zum Jubiläum

Am Dienstag und Mittwoch rollt in Fußball-Deutschland zum letzten Mal in diesem Jahr der Ball – in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Dort wollen die Außenseiter den Großen wieder ein Bein stellen und für die eine oder andere Sensation sorgen, zur Not im Elfmeterschießen. #GABFAF würde es freuen, denn für jedes Tor im Elfmeterschießen spenden wir 50 Euro!