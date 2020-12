50 Jahre Elfmeterschießen: Sportwissenschaftler Memmert räumt mit den größten Elfmeter-Mythen auf

Daniel Memmert: Das kann man nicht sagen! Die Wahrscheinlichkeit, einen Elfmeter zu verwandeln, liegt in Nicht-Corona-Zeiten bei 75 Prozent - ein extrem robuster Wert. Der Schütze hat eine hohe, der Torwart eine geringe Wahrscheinlichkeit. Daher kommt vielleicht der Mythos. Auf der anderen Seite wird dem Torwart nie die Schuld gegeben, wenn er einen reinlässt. Der Druck liegt beim Schützen, denn alle erwarten von ihm, dass er trifft. Somit könnte man es sogar umdrehen. Heutzutage werden die Torhüter extrem gut vorbereitet. Die Angst des Versagens beim Schützen ist viel größer, weil die Last des Treffen-Müssens auf seinen Schultern liegt.

Ein weiterer Mythos besagt, dass man Elfmeterschießen nicht trainieren kann. Sie haben bereits angedeutet, dass das Gegenteil der Fall ist. Was kann trainiert werden – und was lässt sich über aktuelle Entwicklungen sagen?

Es gibt sowohl die Arbeit auf dem Trainingsplatz als auch die psychologisch-kognitive Komponente. Zuletzt war etwas auffällig: In der Bundesliga gab es bis Anfang November eine Serie, in der alle Elfmeter verwandelt wurden – eine 100-Prozent-Quote bei saisonübergreifend 35 Versuchen, die mich überrascht hat. Ich habe versucht, dies zu analysieren, wissenschaftliche Studien sind dazu in Vorbereitung: Es kann zum einen daran liegen, dass die Fans wegen Corona jetzt im Stadion nicht mehr für Irritationen sorgen können. Auf der anderen Seite dürfen Elfmeter mittlerweile verzögert werden. Das ist etwas, das Schützen sehr trainieren und das für die Torhüter schwierig zu sein scheint. Wir haben in unserem Buch auch andere Strategien untersucht – beispielsweise, dass der Spieler sich vor dem Anlauf nicht umdreht, sondern den Torwart weiter anschaut. Oder dass er nach dem Pfiff des Schiedsrichters abwartet, um dem Torhüter Stärke zu zeigen. Es ist auch so, dass der Schütze eher flach schießen sollte. Hohe Bälle landen zwar häufiger im Tor, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass man verschießt.