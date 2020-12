50 Jahre Elfmeterschießen: Michael Rummenigge über seinen Elfmeter-Schuss zum DFB-Pokalsieg 1984

Michael Rummenigge (56): … folgte etwas für mich Besonderes. Lothar Matthäus, dessen Wechsel zum FC Bayern feststand, verschoss den ersten Elfmeter. Später vergab für uns Klaus Augenthaler. Heißt: Das Elfmeterschießen ging in die Verlängerung. Als einer der ersten fünf Schützen war ich nicht vorgesehen – und dann kam mein Bruder Kalle mit einer klaren Ansage zu mir.

Er sagte: Zieh dir die Schuhe an. Der Ringels verschießt jetzt und dann schnappst du dir den Ball und haust ihn rein. Ich war verdutzt und fragte ihn, ob das mit Trainer Udo Lattek abgesprochen sei. Kalle meinte, dass ihn das nicht interessiere. Tatsächlich traf Ringels nur den Pfosten. Würde ich verwandeln, hätten wir den Pott. Lattek fragte Kalle, ob er sich wirklich sicher sei. Kalle meinte: Sicher nicht, aber ...

Wie ging es weiter?

Na ja, Uli Sude im Gladbacher Tor hat es mir leicht gemacht. Ich war kaum angelaufen, da lag er schon in einer Ecke. (lacht) Ich konnte also gar nicht verschießen. Als ich Uli später mal auf Sylt traf, habe ich nur gesagt: Du hier? Ich dachte, du liegst immer noch in deiner Ecke. Wir mussten beide lachen. Als der Ball im Netz zappelte, gab es auf dem Rasen kein Halten mehr. Bis zum Ende meiner Karriere habe ich kein Elfmeterschießen verloren.