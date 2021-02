50 Pflichtspiele: Ole Werner ein Glücksfall für Holstein Kiel

Maßgeblichen Anteil am sportlichen Höhenflug der Kieler besitzt natürlich Ole Werner. Der mit 32 Jahren jüngste Cheftrainer im deutschen Profifußball saß gegen die Eintracht zum 50. Mal in einem Pflichtspiel (47 Ligaspiele, dreimal DFB-Pokal) als Coach des Zweitliga-Teams auf der Bank, seit er am 16. September 2019 zunächst als Interimslösung (vier Spiele) Vorgänger Andre Schubert abgelöst hatte.

Und in diesem Spieljahr? Zehn Siege, sechs Remis, drei Niederlagen. Macht 36 Zähler nach 19 Spieltagen, was einem aufgerundeten Schnitt von 1,9 pro Spiel entspricht – Chapeau! Mit dieser Zwischenbilanz haben die aktuellen Störche die der „Wundermannschaft“ von 2017/18 um zwei Zähler zum gleichen Zeitpunkt überflügelt. Der damalige Erfolgscoach Markus Anfang verzeichnete nach dem Finale dieser Serie 1,6 Punkte pro Partie.

Am Dienstag (18.30 Uhr) gastiert Anfang, dessen langjähriger „Co“ Tom Cichon mittlerweile als Scout in seinem Staff arbeitet, mit Liga-Konkurrent Darmstadt 98 zum DFB-Pokal-Achtelfinale an der Förde. In der vergangenen Spielzeit musste Ole Werner mit seinem Team in Runde zwei des nationalen Cup-Wettbewerbs nach Elfmeterschießen beim damaligen Viertligisten SC Verl die Segel streichen. Heute darf sich die KSV Holstein mit Werner an der Spitze „Rekordpokalsiegerbesieger“ oder „Triplesiegerbesieger“ nennen. Dem Triumph gegen den FC Bayern am 13. Januar sein Dank.

Der Einzug ins Viertelfinale wäre ein weiterer Meilenstein in Werners noch jungen Karriere. Ein Erfolg, der den Störchen zugleich Prämien aus der TV- und Audiovermarktung des DFB in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro bescheren würde. Ein warmer Regen in bitterkalten Corona-Zeiten.

Nur schon mal zum Vormerken: Die Auslosung des Pokal-Viertelfinales findet am kommenden Sonntag im Rahmen der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr statt. Welch wundersamer Zufall: An diesem 7. Februar feiert Fin Bartels seinen 34. Geburtstag. Jener bislang so imponierend auftrumpfende Kieler Flügelflitzer, der gegen die Bayern nicht nur das Ausgleichstor zum 1:1 erzielt, sondern auch noch den entscheidenden Elfmeter im finalen Shootout gegen Manuel Neuer verwandelt hatte.