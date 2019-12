500. Spiel: Jubiläum für die IceFighters Leipzig am Freitag gegen Erfurt

Leipzig. Am Freitagabend um 20 Uhr im Kohlrabizirkus werden die Leipziger Kufencracks ihr 500-tes Spiel der Vereinsgeschichte absolvieren. Ein Jubiläum, an welches viele vor dem lang umkämpften Umzug aus Taucha zurück nach Leipzig, nicht mehr geglaubt hatten. In ihren bis dato 499 Spielen haben die Eiskämpfer 289 Siege bejubelt. Knapp über die Hälfte der 499 Partien steht Cheftrainer Sven Gerike an der Leipziger Bande. Überhaupt hat Vereinsboss André Krüll in den zehn Jahren nur vier Trainer unter Vertrag gehabt. Seit 254 Spielen betreut Gerike die IceFighters. Eine beeindruckende Zahl – 132 Mal führte er sein Team zum Sieg. Bis auf einmal, als eine Sperre ihm zuvor kam. Das Match betreute Vereinsikone „JayJay“ Kasperczyk den Oberligisten.