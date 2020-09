Vor 500 Zuschauern: Heimsiege für Gröschel und Moser auf der Neuen Bult

Eine sichere Siegwette war Asturien nicht gewesen. In drei Starts zuvor im Jahr 2020 hatte sie nie mit dem Ausgang zu tun. Ob es am Jockey lag, kann man nur vermuten. Fakt war gestern beim Renntag auf der Neuen Bult: Marco Casamento, der sonst bei Asturien im Sattel saß, musste seinen Ritt kurzfristig absagen, weil bei seiner hochschwangeren Frau die Wehen einsetzten.

Die schüchterne Stute Asturien hatte einfach keinen Bock auf den Absattelring. Trotz geduldiger Versuche der Pflegerin weigerte sich das Pferd, sich vor dem Siegerpodest zu zeigen. Warum auch? Die Bult-Stute hatte noch nie zuvor gewonnen und kannte den Weg in ungewohntes Gefilde auf ihrer Heimbahn in Langenhagen schlicht nicht. „Sie hat sich wohl geschämt“, flachste Siegertrainer Hans-Jürgen Gröschel.

Bilder vom Renntag am 20. September auf der Neuen Bult in Langenhagen. © Florian Petrow

Der erfahrene Topjockey Adrie de Vries übernahm den sogenannten „Kistenritt“. Und der bringt nach Galoppaberglauben bekanntlich Glück. De Vries führte Stute Asturien zum ebenso überlegenen wie überraschenden Sieg.

Zwei Pferde von der Alten Bult schafften es in diesem mit 14 Startern großen Feld ins Geld. Stute Ragazza von Trainerin Monika Lindemann galoppierte auf Rang vier, Hans-Joachim Stolbergs Idolo sicherte sich als Sechster den letzten Geldrang.

Bult-Chef wird der Sieg vor der Nase weggeschnappt

500 Menschen tummelten sich am Sonntag auf der Neuen Bult – so viele wie noch nie in dieser „Geistersaison“. Neben Organisatoren, Mitarbeitern, Trainern, Jockeys, Besitzern und ihrer Begleitung war auch der Hauptsponsor, die Metallbau Burckhardt GmbH, mit einigen Gästen vertreten.

Im zweiten Rennen des Tages wurde Bult-Chef Gregor Baum der Sieg vor der Nase weggeschnappt. Seine zweijährige Brümmer­hof­stute Libre, trainiert von Dominik Moser in Langenhagen, war mit Bult-Jockey Wladimir Panov auf dem Weg zum Sieg beim ersten Lebensstart. Doch auf den letzten Metern wurde das Duo noch von Stella mit Michael Cadeddu abgefangen.

"Ich bin stolz auf beide“

„Komm, Stella! Komm, Stellaaaaaa!“ – Stefan Wegner hatte die Ittlinger Stute förmlich zum Sieg geschrien. „Ich freue mich riesig über den Sieg“, sagte der Ex-Bult-Trainer. Wegner arbeitet für Stella-Trainer Markus Klug in Köln als Rennstallkoordinator und war am Sonntag in seiner Heimat Hannover die Vertretung.

Zwei Rennen später konnten Baum und Moser jubeln. Lilli-Marie Engels führte Akua’maria zum Sieg in der Ausgleich-III-Prüfung. „Toll gelaufen und perfekt geritten. Ich bin stolz auf beide“, fasste Moser zusammen und wischte sich die Tropfen von Hemd und Sakko. Akua’maria hatte etwas ungestüm die Schnauze in den Getränkeeimer gesteckt. Plitsch, platsch war Moser nass.