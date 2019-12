5000 Fans beim Oberliga-Handball-Spiel: Für Vorsfeldes Kapitän Pascal Bock war es ein Traum

Bock war vor seinen Teamkollegen privat angereist um sich an die große Halle zu gewöhnen. „Da hinter den Toren so viel Platz war, wirkte es für uns sehr viel kleiner als sonst“, erklärte er. „Ich habe mich lange vor dem Spiel hingesetzt, das Hallenheft gelesen und versucht, mich an die Umgebung zu gewöhnen. Das hat mir sehr geholfen.“ Nach den ersten fünf Spielminuten war die größte Anspannung verflogen, meint Bock. Die größte Gänsehaut gab es lange vorher: „Als wir beim Einlauf der Braunschweiger zugeguckt haben, das war krass. Wir haben uns umgedreht und es waren einfach überall Menschen.“

Braunschweigs Torhüter Marek Stefanic war durch etliche überragende Paraden der Matchwinner in dem Rekordspiel, bekam aber trotzdem Ärger mit seinem Trainer. Stefanic jubelte zu viel. „Er hat durch seine Feierei etliche Tempogegenstöße verschenkt, das hat uns in die Karten gespielt“, lacht Bock. Dass Braunschweig am Ende gewann, fand Bock verdient: „Sie waren einfach konsequenter als wir. Diese unglaubliche Geduld im Angriff müssen wir uns als Vorbild nehmen.“ In dieser Saison kommt ein Aufstieg in die 3. Liga für Vorsfelde offensichtlich noch zu früh – das haben die Duelle mit den Spitzenteams gezeigt, der MTV nahm nur gegen Lehrte einen Punkt mit. Trotzdem nimmt Bock für sein Team etwas Positives mit: „Wir haben auch gegen Braunschweig gezeigt, dass wir mithalten können. Leider schaffen wir es zu selten unser Spiel über 60 Minuten durchzuziehen. Daran müssen wir arbeiten.“