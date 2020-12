52 Millionen Euro: Freistaat Sachsen fördert Sport mit Rekordsumme

Dresden. Der Sport in Sachsen wird vom Freistaat in den nächsten zwei Jahren mit der Rekordsumme von 52 Millionen Euro gefördert. Einen entsprechenden Zuwendungsvertraag unterzeichneten Sportminister Roland Wöller und Landessssportbund-Präsident Ulrich Franzen am Montaag. Der neue Zuwendungsvertrag sieht 3,8 Millionen Euro mehr vor als der der vergangenen zwei Jahre und tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

