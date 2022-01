55-Millionen-Euro-Transfer hat Corona: Barcelona-Star Ferrán Torres positiv getestet

Der gerade erst für geschätzte 55 Millionen Euro verpflichtete Stürmer Ferrán Torres wird dem FC Barcelona erst einmal im Training fehlen. Der 21-Jährige wurde genauso wie Teamkollege Pedri positiv auf Corona getestet. Beide Spieler befinden sich in gesundheitlich guter Verfassung und hätten sich daheim in Isolation begeben, wie der Klub am Montag mitteilte.

