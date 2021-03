58:70 in Rahden - Hannover United in den Playoffs gegen RSV Lahn-Dill

Damit ist klar, wie es in den Playoff-Halbfinal-Hinspielen weitergeht. Hannover United empfängt am 10. April um 18 Uhr Tabellenführer RSV Lahn-Dill in der United Arena, die Baskets 96 Rahden empfangen zeitgleich den deutschen Meister Thuringia Bulls.

Nun ist sie vorbei, die Hauptrunde in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1). Und sie endet für Hannover United, wie sie begonnen hat: mit einer Niederlage gegen die Baskets 96 Rahden. United unterlag den Baskets am Sonnabend im Nachholspiel mit 58:70 (Hinspiel 60:71).

Ein großer Erfolg in einer schwierigen Zeit

Für Hannover United ist Platz vier und die damit verknüpfte Qualifikation für die Meisterrunde ein großer Erfolg in einer schwierigen Zeit. Die Vorbereitung fiel größtenteils wegen eines Corona-Falls in Team flach, zudem startete die Spielzeit Pandemie-bedingt mit vierwöchiger Verspätung.

Kurz vor dem ersten Anwurf war klar, dass Mariska Beijer und Christoph Lübrecht die Mannschaft wegen Corona nicht auf dem Feld unterstützen würden. Dann trennte sich der Klub von Topscorer Joe Bestwick. Dass die Mannschaft trotz einiger Rückschläge bis zum letzten Spieltag um Platz drei kämpfte, ist um so höher zu bewerten.

Spiel um Rang drei

Also ging es in den letzten 40 Minuten der Hauptrunde noch um den dritten Rang. Für Hannover galt es, die elf Punkte von der Niederlage im Hinspiel aufholen, um im direkten Vergleich an Rahden vorbeizuziehen. Das erste Viertel machte Mut. United setzte sich bis auf 22:13 ab. Doch zwei Drei-Punkte-Treffer von Baskets-Kapitän Mustafa Korkmaz und vier Zähler in den letzten 45 Sekunden verdarben Hannover einen höheren Vorsprung. Mit 22:17 ging es in die Pause.

Zantinge dreht auf

Im zweiten Abschnitt drehte Rahden niederländischer Nationalspieler Quinten Zantinge auf. Mit drei frühen Fouls vorbelastet, trug Zantinge 14 zu den 20 Zählern bei - darunter ebenfalls zwei Dreier. Den zweiten davon schraubte er elf Sekunden vor Ablauf der Spielzeit aus der Bewegung kommend und von Vanessa Erskine und Oliver Jantz bedrängt durch die Maschen - mit sechs Punkten Rückstand (31:37) ging United in die Pause.