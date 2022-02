6:2! Lok Leipzig schlägt Union Fürstenwalde deutlich

Leipzig. Und auf einmal lief alles wie geschmiert: Kurz vor dem Pausenpfiff im Heimspiel gegen Union Fürstenwalde schaltet der 1. FC Lok Leipzig drei Gänge hoch, ballert in keinen fünf Minuten drei Treffer vor euphorischem Publikum im Bruno-Plache-Stadion und lässt bereits zu diesem Zeitpunkt niemanden an dem sechsten Sieg in Folge zweifeln. Am Ende gewinnen die Probstheidaer trotz zwischenzeitlichen Rückstands nach nur acht Minuten (Max Winter) 6:2 und bleiben dem BFC Dynamo weiterhin dicht auf den Fersen. Für Lok trafen Kapitän Sascha Pfeffer zum Ausgleich (13'), Goalgetter Djamal Ziane (42', 45'), Mittelfeldstratege Farid Abderrahmane (43, 71') und Joker Tom Nattermann (86').

