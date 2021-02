6:4! IceFighters Leipzig bezwingen Hannover Indians

Leipzig. Der aktuell einzige Unterschiedsspieler der IceFighters Leipzig ist zurück! Und mit ihm auch die Punkte. Beim Heimspiel gegen die Hannover Indians legte der US-Amerikaner Connor Hannon am Dienstagabend den Grundstein für den 6:4 (2:0, 2:3, 2:1) Sieg. Anzeige

Die ersten zwanzig Minuten waren eine vollkommen ausgeglichene Partie. Nur einer wollte unbedingt bei seiner Rückkehr – nach zwei Spielen verletzungsbedingter Pause – angeschlagen dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Die Eiskämpfer gingen 2:0 in Führung. Bei beiden Treffern hatte Connor Hannon die größte Aktie am Torferfolg. Beide Male musste Hannes Albrecht nur noch ins leere Tor schieben. Auch der Start ins zweite Drittel war völlig in Ordnung. Marvin Miethke traf zunächst nur die Latte. Auf das 2:1 in Unterzahl hatten die Sachsen eine starke Antwort parat.

Begünstigt durch eine Schlafeinlage der Hannoveraner Abwehr konnten Kapitän Florian Eichelkraut mit seinem 200sten Tor im Dress der IceFighters und Hubert Berger innerhalb von elf Sekunden auf 4:1 stellen. Eine vermeintlich beruhigende Führung. Zumal im Powerplay die Chance auf das 5:1 bestand, doch dann brachen die Eiskämpfer wieder ein. Wie mental labil der psychische Zustand ist, zeigten die Minuten nach dem 4:2. In eigener Überzahl kassierten die Eiskämpfer bereits den siebten Gegentreffer – schlechtester Wert der Liga. Hannover konnte sich nach Belieben einige Hochkaräter erspielen. Das 4:3 die logische Konsequenz, gar der Ausgleich wäre verdient gewesen. Leipzig rettete sich förmlich in die zweite Pause.

Tabellenplatz acht

Im letzten Abschnitt standen die Sachsen wieder stabiler, trotzdem verzeichneten die Indians die besseren Möglichkeiten. Beide Torhüter sahen zweimal schlecht aus – beide Teams trafen. 5:4 und Spannung bis zum Schluss, ehe Robin Slanina den glücklichen Heimdreier ins verwaiste Tor sicher stellte. Coach Gerike attestierte seiner Mannschaft einen guten Start in die Partie. „Das zeichnet uns zurzeit aus." Doch die individuellen Fehler seien weiterhin das Thema. „Die Verunsicherung ist groß. Das hat man nach dem Tor in eigener Überzahl gemerkt. Ich habe versucht in der Pause dagegen zu steuern." Das Team des 44-Jährigen habe im letzten Drittel wieder mehr Zugriff auf das Spiel bekommen. „Ich freue mich für die Moral der Jungs. Sie haben sich endlich mal wieder belohnt", so der IceFighters-Trainer.