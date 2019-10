6:9 gegen Tilburg: Icefighters zeigen zwei Gesichter

Leipzig. Sechs Tore gegen den mehrfachen Oberliga-Champion und dennoch verloren! Wahrlich eine bittere Bilanz für die Exa Icefighters Leipzig am Freitagabend gegen die Tilburg Trappers, denn die Niederländer schluckten bis dato höchstens vier Tore in einem Spiel. Am Ende mussten eher die Leipziger beim Blick auf die Anzeigetafel schlucken. Ein 6:9 (3:2,0:5,3:2) Torfestival war das Endergebnis.