60 Minuten Spannung im Ost-Derby: SC DHfK Leipzig gewinnt in Magdeburg

Magdeburg/Leipzig. So deutlich wie das Spiel der Füchse Berlin gegen Göppingen (34:27) sollte das Ost-Derby der Handball-Bundesliga am Sonntag nicht verlaufen. Stattdessen kämpften die Rivalen des SC Magdeburg und des SC DHfK Leipzig um jeden Ball, zeigten Körpereinsatz und hohes Tempo. Während der Hauptstadtklub am Vormittag mehr als eindrucksvoll bewiesen hatte, dass er für das anstehende Final Four der European League bereit ist, muss sich die Truppe von Bennet Wiegert nach dem 33:34 (14:18) zusammenreißen, um nächstes Wochenende auf europäischem Spitzenlevel zu sein. Anzeige

Ein Thema, das rund um das inoffizielle Derby heiß diskutiert wurde, war selbstverständlich der bevorstehende Wechsel von Rückraumspieler Philipp Weber, der sich im Vorgespräch mit dem Pay-TV-Sender „Sky“ schon auf die künftige Arbeitsstätte an der Elbe freute. „Ich versuche das aber über 60 Minuten auszublenden“, versprach Weber vor dem Anpfiff und wollte von Beginn an die eigenen Stärken auf die Platte bringen. Eine starke Abwehr, zwei hellwache Torhüter und ganz viel Tempo sollten die Lösung gegen den SCM sein.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum Auswärtsspiel der Grün-Weißen Gastgeber Magdeburg muss sich dem SC DHfK Leipzig 34:33 (18:14) geschlagen geben. ©

Weber übernahm in diesem Matchplan vor allem die Aufgabe des Koordinators, verteilte Bälle und setzte wichtige Akzente. Für die Tore waren am Sonntagnachmittag andere DHfK-Profis vorgesehen. Allen voran Lukas Binder, der mit einem unfassbaren Selbstvertrauen in der Getec-Arena auflief. Sowohl im Tempospiel als auch von der Außenposition knallte der gebürtige Leipziger dem Rivalen die Bälle ins Netz. Sieben Treffer erzielte Binder in 24 Minuten und präsentierte zusammen mit einer starken DHfK-Abwehr ein Musterbeispiel für gelungenes Tempospiel.

Unterschiedsspieler Nummer zwei und drei: Maciej Gebala am Kreis und Gregor Remke im rechten Rückraum, die zusammen weitere sieben Tore in den ersten 30 Minuten erzielten und die SCM-Defensive beschäftigten. Mit voller Wucht warf sich Leipzig von der ersten Minute an gegen den favorisierten Hausherren und konnte über lange Zeit eine knappe Führung aufrecht halten. In der 19. Minute zog die Wiegert-Sieben mit einem 3:0-Lauf auf 10:10 gleich, bevor die Grün-Weißen erneut das Tempo anzogen und mit einem eigenen 4:0-Lauf enteilten.

SCM verzockt sich

Der 14:18-Zwischenstand zur Pause untermauerte die herausragende Leistung der Gästeim ersten Durchgang. Doch mit dem Wiederanpfiff drehte auf der Gegenseite Michael Damgaard richtig auf. Fünf Tore in zehn Minuten zauberte das Handball-Genie in die Maschen, während die Grün-Weißen durch ärgerliche Zeitstrafen immer wieder in Unterzahl gerieten. Mit absolutem Willen und einer hohen Trefferquote schafften es die Männer von Coach Haber, eine zwei bis drei Tore kleine Führung zu halten.