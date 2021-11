Thomas Müller geht in großen Schritten auf einen ganz besonderen Rekord beim FC Bayern München zu. Im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg startete der 32-Jährige wieder von Anfang an und absolviert damit seinen bereits 600. Einsatz im Trikot des deutschen Rekordmeisters. In der Klub-Historie gibt es mit Oliver Kahn (632 Spiele) und Sepp Maier (661 Spiele) nur zwei Vereinslegenden, die aktuell noch auf mehr Einsätze für den FCB kommen. Idole wie Gerd Müller (580 Spiele), Franz Beckenbauer (546 Spiele) oder auch Philipp Lahm (517 Spiele) ließ Müller bereits hinter sich. Von den aktuellen Bayern-Profis stehen Manuel Neuer (450 Spiele) und Robert Lewandowski (346 Spiele) hinter dem DFB-Torjäger.

Müller gab im Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV am 15. August 2008 sein Debüt für die Profi-Mannschaft der Münchner. Ex-Trainer Jürgen Klinsmann hatte den damals 19-Jährigen nach 79 Minuten für Miroslav Klose ins Spiel gebracht. Danach wurde Müller lange Zeit nicht mehr berücksichtigt und startete erst ab der Saison 2009/2010 unter Louis van Gaal so richtig durch. Die Statistik nach inzwischen 600 Pflichtspielen für den Rekordmeister ist beeindruckend: Bisher war der deutsche Nationalspieler an 450 Treffern direkt beteiligt (220Tore, 230 Assists).