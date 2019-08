666 Tage kein Auswärtssieg! So will Hannover 96 den Liga-Fluch in Wiesbaden brechen

Hannover 96 kann auswärts nicht gewinnen. Die Geschichte hat einen Bart, länger als der des Wiesbadener Torwarts Lukas Warkowiak. Aber der Auswärtsfluch kratzt und juckt 96 überall. Heute ist es teuflische 666 Tage her, dass die Mannschaft in Augsburg mal in einem Ligaspiel gewann (2:1). Ihr Trainer Mirko Slomka hat das Gefühl des Auswärtssieges seit 2305 Tagen nicht erlebt, damals übrigens mit 96 in Fürth. Mehr Torgefahr mit neuem Sturm? Die Schicksalsgemeinschaft Slomka und 96 flucht selbst nach dem Fehlstart in die Saison. Die Spieler hatte Slomka in den vergangenen Tagen „kämpferisch“ erlebt, nicht zweifelnd. Kampf hatte beim Pokal-Aus in Karlsruhe am Montag gefehlt, genauso die effektive Torgefahr. Den zweiten Punkt bekämpft 96 nun mit einem Gegenzauber: einem neuen Sturm.

Slomka ruft "Drecksackbefehl" aus Den „Drecksackbefehl“ hatte der Trainer unmittelbar nach dem erschreckenden 0:2 schon ausgerufen. „Wir müssen auch mal Drecksäcke sein, einfach das Ding reinschmettern, egal. Der muss nicht reingezirkelt sein. Der Ball muss erst mal in die Kiste“, sagte Slomka. Gemeint war vor allem der neue Angreifer Marvin Ducksch, der mit seinem persönlichen Fluch kämpft. Gegen Regensburg und in Karlsruhe vergab Ducksch zwei dicke Dinger. Heute muss er sich ohne den erkrankten Hendrik Weydandt durchboxen, dem er gegen Regensburg immerhin ein Tor auflegte.

Ducksch braucht Vorbereiter In der „Box“, jenem neumodischen Strafraum, braucht Ducksch Vorbereiter. Dafür ist zum ersten Mal in der 2. Liga der zweite Neue, Cedric Teuchert, zuständig. Teuchert und Ducksch spielten erst einmal in einem Testspiel gegen den robusten russischen Erstligisten Rostow eine Stunde lang ganz gut zusammen. Teuchert, der nach der Generalprobe gegen Groningen verletzt fehlte, „wird uns guttun“, glaubt Slomka. Einen Monat und zehn Tage ist her, dass 96 im Russen-Test das bisher beste Zusammenspiel zwischen Erfolg (2:1) und Zweikampfhärte ablieferte. Slomka weiß, dass 96 nun auch im Pflichtspiel liefern muss. Die bisherigen Resultate seien auch für den Trainer „unbefriedigend“.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Ein bisschen Frieden würde ein Sieg beim SV Wehen Wiesbaden schon bringen. Und wann will 96 sonst den Auswärtsmakel abstreifen, wenn nicht heute beim Relegationsaufsteiger Wiesbaden? Nach dem knappen Aus der Wehener im Pokal gegen Köln sprach Slomka von einem „guten Aufsteiger“. Besser jedenfalls als 96, was das Toreschießen angeht. Wiesbaden traf sechsmal in drei Spielen, ohne eines zu gewinnen, 96 nur einmal (bei einem Eigentor in Stuttgart).

Walace-Wechsel bisher ein Eigentor Das lange Warten auf den Wechsel von Walace erwies sich bisher auch für 96 als Eigentor. Die 6 Millionen Euro, die Hannover für den Brasilianer bekommt, sollen nun weitere Transfers ermöglichen. Linksverteidiger Jannes Horn kam am Donnerstag als Erster, der Linksfuß soll 96 mit seinem Tempo schon in Wiesbaden helfen. Der Vorteil bei Horn: Er ist vom Auswärtsfluch nicht befallen wie Waldemar Anton oder Marvin Bakalorz. Horn hat sein bis dato letztes Spiel auswärts mit dem 1. FC Köln gewonnen. Das war bei Fortuna Köln in der Regionalliga. Aber irgendwo muss man bei 96 ja anfangen. Am besten heute in Wiesbaden.

