Auch für den Titelverteidiger wird es ernst. Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo trifft am Dienstag auf Underdog Ungarn (18 Uhr). "Wir müssen uns einzig und allein auf uns selbst konzentrieren", forderte Ronaldo, dessen Mannschaft von 13 Länderspielen gegen Ungarn noch keines verloren hat. Der 36 Jahre alte Angreifer dürfte als erster Spieler bei einer fünften EM zum Einsatz kommen, zudem kann er sich den alleinigen Torjägerrekord vor Michel Platini (beide je neun Treffer) holen. Anzeige

Die Ungarn um die Bundesliga-Achse aus Peter Gulacsi, Willi Orban, Roland Sallai und Adam Szalai setzen auf den Teamgedanken. Und dazu soll auch der "zwölfte Mann" zählen: Bis zu 67.000 Fans werden in der Puskas Arena, die nach der ungarischen Fußball-Legende Ferenc Puskas benannt ist, trotz Corona-Pandemie erwartet. "Für uns wird ein Traum wahr", meinte Nationaltrainer Marco Rossi über den Reiz, Co-Gastgeber der EM zu sein und dann auch noch vor vielen Fans zu spielen.

Drei Vorrundenspiele der deutschen Gruppe F und ein Achtelfinale werden in der Budapester Puskas Arena über die Bühne gehen. Als einziges Veranstalterland hat Ungarn trotz Corona-Pandemie volles Haus zugesagt. Das hat der fußballbegeisterte Ministerpräsident Viktor Orban so bestimmt. Möglich, weil: Die Ansteckungsraten sinken seit März kontinuierlich, zuletzt lag der Siebentagewert pro 100.000 Einwohner in Budapest bei elf. In öffentlichen Innenräumen gilt weitgehend noch Maskenpflicht. Die Außenbereiche der Gaststätten sind für alle zugänglich. Dort dürfen Monitore für Live-Übertragungen aufgestellt werden. Ins Innere der Lokale, in die Kinos, Theater und Veranstaltungsräume dürfen nur Geimpfte und Genesene - getestet sein reicht nicht aus.





Strenge Corona-Regeln in der Puskas Arena - Einlass nur mit negativem PCR-Test Damit auch im vollbesetzten Stadion ein sicheres Umfeld gewährleistet ist, sehen die Verordnungen für die Partien in Budapest strenge Maßnahmen vor. Ausländische Fans müssen am Stadioneingang einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Die ungarischen Fans benötigen für den Besuch der EM-Matches in Budapest einen Immunausweis - für sie reicht ein negativer PCR-Test nicht aus. Einen solchen Ausweis bekommt in Ungarn, wer zumindest eine Impfung gegen Covid-19 erhalten hat oder nachweislich eine Corona-Erkrankung überstanden hat. Auch für die Fan-Zonen (Public Viewing), wie etwa im Budapester Stadtwäldchen, gilt: Zugang ist nur Geimpften und Genesenen erlaubt.

Ronaldo: "Ich wünschte, jedes Stadion wäre voll" Unter den Spielern sorgt die vollumfängliche Fan-Rückkehr für Zuspruch. "Ich wünschte, jedes Stadion wäre voll. Das ist toll für den Fußball und die Fans. Wir sind aber nicht diejenigen, die entscheiden", sagte Portugals Superstar Ronaldo: "Wir als Spieler sehen die Stadien natürlich gerne voll." Auch Ungarn-Keeper Peter Gulacsi von RB Leipzig sieht darin trotz der Corona-Pandemie kein Problem. "Die generelle Situation in Ungarn ist sehr gut. Die Hälfte des Landes ist geimpft, die Ausgangssperre ist aufgehoben, die Restaurants sind wieder offen. Mit Impfpass darf man sich schon wieder relativ frei bewegen, unter anderem auch ins Stadion gehen", sagte der 31-Jährige zuletzt gegenüber dem Kicker. "Es ist eine einmalige Gelegenheit. Ich hoffe, dass alles gut über die Bühne geht und alle gesund bleiben. Die Gesundheit und Sicherheit jedes Einzelnen steht natürlich im Vordergrund", so Gulacsi weiter.

Ungarn ist am 23. Juni in München der letzte Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft und trifft zuvor in Budapest neben Portugal auch auf Frankreich. Zudem wird das Duell zwischen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal sowie das Achtelfinale zwischen dem Sieger von Gruppe C und dem Dritten der Gruppen D, E oder F in der Puskas Arena ausgespielt. Vor 67.000 Zuschauern...

