7:2! Dresdner Eislöwen deklassieren Wölfe aus Selb

Perfekter Start für Eislöwen

Andreas Brockmann meinte anschließend: „Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Im ersten drittel haben wir aber bisschen zu viele Chancen zugelassen, haben etwas zu leichtsinnig gespielt. Ab dem zweiten Abschnitt haben wir das Spiel dann kontrolliert.“ Ob es planmäßig am Freitag daheim gegen Bad Tölz weitergeht, wird sich noch zeigen. Auch die Löwen hatten es mindestens mit einem Corona-Fall im Team zu tun. Die Partie am Sonntag in Ravensburg aber ist bereits abgesagt, nachdem auch der Spitzenreiter wegen Corona-Infektionen in Quarantäne musste.