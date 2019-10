7:4! Dresdner Eislöwen zeigen in Landshut endlich Biss

Landshut/Dresden. Beim Aufsteiger EV Landshut ist den Dresdner Eislöwen endlich der vierte Saisonsieg in der DEL 2 geglückt. Die Elbestädter setzten sich vor 2981 Zuschauern mit 7:4 (1:2, 3:0, 3:2) durch und schossen sich dabei den Frust von der Seele. Trainer Rico Rossi atmete erleichtert auf und freute sich: „Endlich wird meine Mannschaft belohnt für die harte Arbeit, die sie in der Woche leistet. Seit dem Trainerwechsel haben die Jungs ein anstrengendes Programm, das viel Stress bedeutet, Kraft und Energie kostet. Diesmal haben wir eine konstante Leistung über sechzig Minuten gebracht.“

Blitzstart: Dresdner Führung nach 56 Sekunden

In der Folgezeit kamen auch die Blau-Weißen zu einem Überzahlspiel, konnten es aber nicht in Zählbares ummünzen. In der 15. Minute hatte Dale Mitchell eine gute Chance, doch Patrick Berger im Tor der Landshuter passte auf und eine Minute später scheiterte Timo Walther, der diesmal in Reihe eins neben Jordan Knackstedt und Petr Pohl stürmte, am Gestänge.