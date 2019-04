7:5 bei den Starbulls Rosenheim: Scorpions Hannover in bestechender Verfassung!

Die Hannover Scorpions haben in den Play-offs der Eishockey-Oberliga die Viertelfinal-Serie zurück nach Mellendorf gebracht. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss gewann bei den Starbulls Rosenheim mit 7:5 (1:2, 4:2, 2:1) – es war ihr bester Auftritt dieser Play-offs. Die Serie steht nun 2:2. Das entscheidende fünfte Spiel beginnt am Sonntag um 16 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena.