700 Freaks liefern sich Hitzeschlacht bei 15. Muldental-Triathlon

Grimma. Genau 24 Grad Wassertemperatur. Die heimische Badewanne lässt grüßen. Ob man vorher den Tauchsieder in den Fluss gehalten habe, fragt Moderator Steffen Nahel und bringt es auf den Punkt: „Die Mulde brodelt!“ Tatsächlich: Der Blick von der Hängebrücke ähnelt dem in den Kochtopf. Nudelparty! Doch die wild wirbelnden mutmaßlichen Eierteigwaren sind in Wahrheit keine Makkaroni, es sind die Arme und Beine der Sportler.

Ein Hauen und Stechen. „Du siehst nur noch Hände und Füße“, sagt Rebecca Bierbrauer. Vor lauter Bad in der Menge kommt sie nicht ins Schwimmen. Auf Rad- und Laufstrecke muss sie das Feld nun von hinten aufrollen. Die 14-Jährige aus Trier schafft es. Am Ende wird sie in ihrer Altersklasse stolze Deutsche Meisterin. Ihre Trainer scheinen es geahnt zu haben: Bei der Länder-Parade am Vortag in Grimma trug sie die Fahne von Rheinland-Pfalz.

Mit Trendfrisur aufs Siegerpodest

Ein Hauch Olympia in Grimma. Der ehrwürdige Marktplatz wird zur Medal Plaza. Juniorin Antonia Gardeike aus Bayern steigt mit der Mannschaft aufs Silbertreppchen. Die geflochtenen Zöpfe sind ihr Markenzeichen. Viele Triathletinnen schwören auf Boxer Braids. So heißt die gerade auch im Sport beliebte Trendfrisur, die es vom Boxring bis auf den Laufsteg geschafft hat. Praktisch bei Badekappe und Helm. Stylisch bei Wind und Wetter. Selbst Umweltaktivistin Greta Thunberg trägt Zopf. Sie ist in Grimma nicht dabei. Ihr Geist aber schon. Bei gefühlten fast 40 Grad im Schatten ist Erderwärmung ein Thema. Gesamtleiter Hans-Peter Bischoff: „In der Langen Straße sorgen wir für eine zusätzliche Erfrischungsstelle mit Wasserdusche.“ Laut Regularien würden Wettkämpfe nur bei zu kaltem Gewässer in Frage gestellt, nicht aber bei Hitze. Kein Wunder: Hawaii ist Geburtsort des Triathlon.

Helfer sind die wahren Helden

Für Matthias Vogel ist es der letzte Triathlon als sportlicher Leiter. Der Nerchauer wolle sich in seiner Freizeit künftig anderen Dingen widmen, verrät der Notfallsanitäter. Er fotografiere gern und stelle in Wurzen bereits aus. Dem Triathlon in Grimma wolle er dennoch treu bleiben, vielleicht als Helfer: „An beiden Tagen haben wir wieder 250 von ihnen an der Strecke. Sie sind die wahren Helden, haben mehr mit der Hitze zu kämpfen als die Wettkämpfer“, gibt er zu verstehen. Silvia Pöschke von der DRK-Wasserwacht Muldental ist eine solche Helferin. Die Grimmaerin hilft den Schwimmern aus dem Wasser und achtet darauf, dass sie dem Wehr nicht zu nahe kommen. Sie weiß, wie wichtig gerade die Ehrenamtlichen sind. Auch sie sei schließlich regelmäßig Wettkämpferin, war erst kürzlich in Spremberg beim 24-Stunden-Schwimmen dabei. Im nächsten Jahr will sie dort sogar 48 Stunden schwimmen. Irre!

Bei Vergehen drohen Strafpunkte

Christian Mehmel vom örtlichen Radverein 99 überwacht den Wechselgarten. „Die Sportler, die aus dem Wasser kommen und nun aufs Rad wechseln, dürfen erst hinter der roten Linie aufsteigen. Missachten sie das, gibt es Strafpunkte.“ Mehmel kennt sich aus im Triathlon. Er schwärmt von Topstars wie Jan Frodeno, dem aktuellen Halter der Weltbestzeit. „Kaum zu glauben, aber wahr. Als Jugendlicher startete Jan damals auch hier bei uns in Grimma.“ Marco Eisfeld, Matthias Kreyß und Oliver Lehmann sind Feuerwehrleute aus Mutzschen. Noch vorm eigentlichen Beginn des Rennens haben sie ihren ganz persönlichen Triathlon: Direkt von der Einsatzbesprechung in Mutzschen rücken sie zum Feldbrand nach Würschwitz aus, eilen danach wieder auf die Wache, um pünktlich zum Start in Grimma zu sein. Wie weitere 29 Mutzschener Kameraden sichern sie die komplette Radstrecke.

Feuerwehr brennt für den Triathlon

Unter den Mutzschenern sind auch Markus Beiler und seine Frau Claudia. Beide heirateten vor nicht mal einem Monat. Statt in die Flitterwochen zu düsen, bauen sie Absperrzäune auf, regeln den Anliegerverkehr und schützen die Radfahrer. Nach einem Tornado, der 2016 im Dorf Göttwitz gewütet hatte, lernten sich beide kennen und lieben. Die Liebe ist es auch, die Claudia veranlasste, der Wehr beizutreten und die Grundausbildung zu beginnen. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger, der sich einmal mehr als Triathlet versucht, würdigt den Einsatz der Freiwilligen: „Ohne sie wäre ein solche Megaveranstaltung mit rund 700 Aktiven gar nicht denkbar.“ Da der verdienstvolle Gesamtleiter Hans-Peter Bischoff demnächst in Rente gehe, stehe das Projekt vor großen Herausforderungen, so Berger. Er hoffe aber, dass Grimma seinem Ruf als Triathlon-Hochburg auch künftig gerecht werde.

Kreislaufprobleme bei der Hitze

Zu Höchstform laufen Ärzte und Sanitäter auf. Thomas Zschau vom DRK ist an beiden Tagen mit je 22 Kollegen im Einsatz. Weitere sechs sorgen in der Küche fürs leibliche Wohl von Aktiven und Helfern. Auf dem Markt ist ein Behandlungszelt mit sieben Betten aufgebaut. Zudem sind drei Krankenwagen abgestellt. „Kreislaufprobleme sind bei der Hitze keine Seltenheit. Die Betreffenden kommen aber schnell wieder auf die Beine“, so Zschau. Frank Clauß und seine Brüder von der Kartoffelkäferbande chauffieren Kampfrichter wie Claudia Samper durch die Stadt. Die Motorräder rattern vor dem Pulk von Radfahrern, irgendwo dazwischen und am Ende. Derweil heizt Moderator Roman Knoblauch den Fans im Ziel ein. Radiomann Knoblauch, inzwischen 50, selbst Triathlet, will sich nach überstandener Herz-OP wieder zurück kämpfen. Triathleten sind Einzelkämpfer. Und ziemliche Freaks.

