74:69 in Karlsruhe: Dresden Titans setzen Siegesserie fort

Karlsruhe/Dresden. In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd sind die Dresden Titans derzeit nicht zu bremsen. Die Jungs von Trainer Fabian Strauß haben am Samstagabend auch ihr fünftes Saisonspiel gewonnen. Bei den Arvato College Wizards in Karlsruhe siegten die Sachsen in einem umkämpften und engen Spiel mit 74:69. Sie feierten damit den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte.

