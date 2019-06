75.000 Euro für WM-Titel: Prämie für DFB-Frauen deutlich geringer als für Männer

Am Freitag eröffnet der Gastgeber gegen Südkorea die Fußball-WM der Frauen in Frankreich . Die deutsche Elf geht als einer der Favoriten ins Turnier und dürfte sich beim Titelgewinn über die Rekordprämie in Höhe von 75.000 Euro für jede Spielerin freuen. Allerdings: Im Vergleich zu den Männern ist das immer noch extrem wenig. Bei der WM 2018 hätten die DFB-Herren für einen Final-Sieg 350.000 Euro pro Spieler kassiert - fast das Fünffache der Prämie für die Frauen .

"Wir generieren nicht die Gelder, also können wir sie auch nicht in der gleichen Höhe fordern", bilanzierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Gespräch der Bild. Da sieht Ex-Nationalspielerin Inka Grings aber auch die Verbände in der Pflicht und forderte eine bessere Vermarktung: "Die Bundestrainerin hat vollkommen recht. Ich bekomme ja auch kaum was an Werbung für die Frauen-WM mit. Da sind alle gefordert, die FIFA und auch der DFB. Von nichts kommt nichts."