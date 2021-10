Bestätigt: 75.000 Zuschauer beim Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim zugelassen

Der FC Bayern München darf im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 23. Oktober erstmals wieder vor vollem Haus spielen. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagnachmittag mitteilte, sind zu der Partie 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena zugelassen. Dies folgt aus dem Kabinettsbeschluss von Montag. Grundlage für den Stadionzutritt ist die 3G-Plus-Regelung, nach welcher nur Geimpften, Genesenen und Personen mit einem negativen PCR-Test Einlass gewährt wird. Anzeige

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen blickt der Voll-Auslastung gespannt entgegen. "Wir freuen uns sehr, insbesondere für unsere Fans, dass nun wieder die gesamte Zuschauerkapazität in unserer Allianz Arena zugelassen ist", wird der 54-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. Dreesen betonte den verantwortungsvollen Umgang mit Blick auf die Corona-Pandemie. "Wir werden alle notwendigen Vorkehrungen sorgfältig treffen, um weiterhin ein Höchstmaß an Sicherheit und die Gesundheit der Zuschauer gewährleisten zu können."