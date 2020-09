75 Jahre VfL: So feierten 6000 Wolfsburger das erste Olympia-Gold!

Dann kam „der Moment, an ich mich immer wieder intensiv erinnere, die entscheidenden, letzten 150 Meter, wo ich mich durchgeschlängelt habe. Für die Zuschauer war es gar nicht so ersichtlich, aber ich konnte die Lücken erkennen.“ Sie schoss auch an der für die Sowjetunion startenden Litauerin Nijole Sabaite vorbei, strebte unter dem Tosen des Publikums der Ziellinie entgegen. Die Konkurrentin kam auf, Falck blieb cool, „ich hatte sie seitlich im Blick“.

Ihr Weltrekord über 800 Meter in Stuttgart war eine Sensation gewesen. Ins Gedächtnis aller Zeitgenossen aber prägte sich ihr Triumph in München ein – dank der medialen Präsenz und des langsam aufkommenden Farbfernsehens.

Ihre Karriere war kurz. Aber sportlich hatte sie in dieser kurzen Zeit alles erreicht. Die Geschichte des VfL Wolfsburg bleibt untrennbar mit Hildegard Falck (71) verbunden. Weltrekord über 800 Meter lief sie, blieb als erste Frau über diese Distanz unter zwei Minuten. Und wiederholte dieses Kunststück kaum ein Jahr später, was ihr Gold bei den Olympischen Spielen 1972 bescherte. Aus München kehrte sie noch mit einer weiteren Medaille zurück. Gold und Bronze bei einer Teilnahme – das blieb einmalig in der Klub-Geschichte.

Danach konnte sie genießen. „Es ist nicht so wie heute, dass man gleich Interviews geben muss, der Innenraum war von Reportern abgeschottet“, sagt Hildegard-Falck-Kimmich, die in den 70ern noch einmal geheiratet hat, mit ihrem Mann im Breisgau lebt.

In einer Zeit, in der drei (!) TV-Programme in der Regel erst nachmittags ab etwa 14 Uhr ihren Sendebetrieb aufnahmen, kamen Glückwünsche nicht per E-Mail oder per Whatsapp. Viele kamen per Telegramm, manche schickten Blumen – etwa Minister Hans-Dietrich Genscher. „Blumen und Telegramm“, erinnert sich Falck-Kimmich. Ein Telegramm ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: „In Wolfsburg bin ich viel im Hasselbachtal gelaufen, da bin ich oft einem Mann mit einem Dackel begegnet: Wie er heißt, wusste ich nicht. Nach dem Olympiasieg kam ein Telegramm ,Herzliche Glückwünsche zum Olympiasieg vom Mann mit dem Dackel aus dem Hasselbachtal‘. Ich habe ihn Jahre später dann mal bei einer Ehrung getroffen, da kam er aus dem Publikum auf mich zu, ich habe ihn sofort erkannt...“

Nach der Olympia-Abschlussfeier flog sie nach Berlin, wo das ISTAF steigen sollte. „Es fiel aus. Ich bin dann weiter nach Hannover geflogen, dann in den Zug nach Wolfsburg. Eine Frau schaute mich mit großen Augen an, sagte ,Hildegard Falck? Und Sie sitzen hier im Zug?‘ Eine Olympiasiegerin im Zug, das hatte sie wohl nicht erwartet. Aber es ging für mich in der Schule weiter. Tags darauf war ich wieder im Unterricht.“ In einer Wolfsburger Realschule lehrte sie Sport.