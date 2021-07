Schon 76 Transfers fix: So rüstet die Bundesliga für die neue Saison auf

Am 13. August geht es mit dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern in die neue Bundesliga -Saison. Spätestens dann, am liebsten aber bereits zum Pflichtspielstart bei der ersten Runde des DFB-Pokals eine Woche zuvor, wollen die Klubs gerüstet sein für die Herausforderungen in der neuen Spielzeit. Und zumindest die Aktivitäten der 18 Erstliga-Vereine auf dem Transfermarkt lassen darauf schließen, dass die Sommerpause nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch im Hintergrund bei der Kaderplanung zur Vorbereitung für die nächste Runde genutzt wird.

Denn die Zahl der von den Bundesliga-Klubs getätigten Transfers ist trotz der Corona-Pandemie nicht niedrig: Insgesamt 76 Spieler streifen sich in der deutschen Beletage in der kommenden Spielzeit neue Trikots über. Ausgenommen sind die Profis, deren Leihen in Festverträge umgewandelt wurden. Zum Vergleich: Im vergangenen Sommer waren es am Ende der Wechsel-Periode 97 Akteure. Fast jedes Liga-Mitglied hat mit Blick auf die Zusammensetzung einer schlagkräftigen und wettbewerbsfähigen Mannschaft bereits nachgerüstet. Die einzigen beiden Ausnahmen: Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg. Beide Teams hielten bislang die Füße still und vermeldeten noch keinen einzigen Neuzugang. Der SPORTBUZZER blickt in der Galerie auf die bisherigen Transfers der 18 Bundesliga-Klubs.