760 Karriere-Tore: Cristiano Ronaldo stellt bei Juventus-Sieg im italienischen Supercup Weltrekord auf

Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin zum Sieg im italienischen Supercup geführt - und dabei einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der Portugiese ist durch seinen Führungstreffer in der 64. Minute am Mittwochabend gegen den SSC Neapel zum weltbesten Torschützen der Geschichte avanciert. Der Portugiese schoss sein 760. Pflichtspieltor in Klubs und der Nationalmannschaft, womit er den Tschechen Josef Bican überflügelte, der ingesamt 759 Tore erzielte. Anzeige

"Am 7. Oktober 2002 erzielte Ronaldo sein erstes Tor. Heute hat er das historische 760. Tor geschossen", twitterte sein Ausbildungsverein Sporting Lissabon am Mittwochabend. "Der beste Torschütze der Geschichte. Ein Talent von einem anderen Planeten."

Ronaldo selbst konzentrierte sich auf den Pokal-Triumph mit Juventus. 2:0 gewann die "Alte Dame" am Ende gegen Neapel. Alvaro Morata sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit per Konter für die endgültige Entscheidung. Zuvor verschoss Neapels Lorenzo Insigne (80.) einen Foulelfmeter. Für Juve war es die neunte Supercoppa-Teilnahme nacheinander, in diesem Zeitraum holte Turin fünfmal den Titel. Juves Coach Andrea Pirlo feierte seinen ersten Titel als Trainer.