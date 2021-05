8:0-Gala, Klassiker-Siege, Meisterstück: Die 10 Meilensteine des FC Bayern auf dem Weg zum 31. Titel

Es war der letzte Schritt, nun ist der FC Bayern München über der Ziellinie. Durch den Leipziger Patzer in Dortmund stand der neunte Titel in Serie schon vor dem Topspiel gegen Mönchengladbach am Samstagabend fest. Gegen die Borussia feierten Robert Lewandowski und Co. dann mit einem 6:0-Kantersieg. Nicht mal das Theater um den scheidenden Trainer Hansi Flick konnte die erneute Meisterschaft der Münchner verhindern. Dabei war der FC Bayern in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Spielzeit sogar sechs Mal nicht Tabellenführer. Nach dem 1:4 am zweiten Spieltag in Hoffenheim stürzte der Rekordmeister sogar auf Rang sieben. Am 13. Spieltag überholte Bayern den bisherigen Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit einem Last-Minute-Erfolg und gab den Platz an der Sonne danach nicht mehr ab. Einer von zehn großen Meilensteinen auf dem Weg zur neunten Schale in Serie.

Anzeige