8:1! Dresdner Eislöwen melden sich fulminant zurück

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben sich im Play-off-Viertelfinale eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach den beiden Auftakt-Niederlagen bezwangen sie die Heilbronner Falken im dritten Spiel vor 2877 Zuschauern daheim deutlich mit 8:1 (1:0, 4:0, 3:1). Damit konnten die Schützlinge von Andreas Brockmann in der „Best-of-seven-Serie“ den 1:2-Anschluss erkämpfen. Bereits am Dienstag folgt das nächste Spiel in Heilbronn.

Kapitän Jordan Knackstedt eröffnete am Sonntag den Torreigen in der 10. Minute mit dem 1:0 nach schönem Pass von Yannick Drews. Eine Schocksekunde gab es dann sieben Minuten später: Nach einem harten Check von Maximilian Kolb blieb der Heilbronner Simon Thiel zunächst regungslos auf dem Eis liegen und wurde nach draußen gebracht. Weil er vom anwesenden Arzt sofort behandelt wurde, fehlte dieser an der Bande und deshalb schickten die Schiedsrichter die Teams drei Minuten früher in die Pause. Kolb erhielt eine Matchstrafe, Thiel musste ins Krankenhaus, aber ihm ging es den Umständen entsprechend wieder recht gut. Die fehlende Spielzeit wurde mit Beginn des Mitteldrittels nachgeholt.