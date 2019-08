80 Vollblüter locken auf die Galopp-Rennbahn in Seidnitz

Dresden.Nach siebenwöchiger Pause läutet an diesem Sonntag endlich wieder die Startglocke auf der Galopp-Rennbahn in Seidnitz. Am fünften Renntag stehen acht Pferderennen sowie ein Ponyrennen auf dem Programm. Obwohl zeitgleich die Rennwoche in Baden-Baden stattfindet kann sich das Starterfeld mit 80 Vollblütern durchaus sehen lassen. Weil erneut der französische Wettanbieter PMU als Partner fungiert, steigt das erste Rennen bereits um 11.25 Uhr.