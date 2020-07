81 statt 11 Zonen: Fans von RB Leipzig können aus dem gesamten MDV kostenlos anreisen

Leipzig. Im Zug entspannt vorglühen statt auf der Autobahn im Stau stehen: Fans von RB Leipzig aus dem gesamten Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) können ab der kommenden Saison mit ihrer Eintrittskarte kostenlos und umweltschonend zu den Spielen in die Red-Bull-Arena anreisen. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt. Bisher galt die Regelung für elf Tarifzonen im Großraum Leipzig, nun ist die Pkw-freie Anreise aus 81 Zonen in der ganzen Region möglich. Betroffen sind Städte wie Altenburg, Dessau, Wittenberg, Oschatz, Weißenfels oder Naumburg.