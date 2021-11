Zum 85. Geburtstag von Uwe Seeler: Ex-Teamkollege Harry Bähre erklärt, was "Uns Uwe" so besonders macht

Gibt es irgendeine Person in diesem Land, die Uwe Seeler nicht mag? Kaum denkbar. "Uns Uwe" bleibt der Held der Massen. Und zu seinem 85. Geburtstag an diesem Freitag ist die Legende des Hamburger SV und der Nationalmannschaft wieder in aller Munde. Zu Recht: Seeler gilt als Inbegriff von Bodenständigkeit, als einer, der trotz eines Daseins als Weltstar nie abhob. So uneingeschränkt positiv wird aus dem Fußball nur der Weltmeisterkapitän von 1954, Fritz Walter, bis heute verehrt. Anzeige

Dabei ist Seeler als einziger der sechs Ehrenspielführer des Deutschen Fußball-Bundes nie Weltmeister geworden und musste das Trauma des Wembley-Tores 1966 verkraften. Seine Karriere mit vier WM-Teilnahmen, 72 Länderspielen und 43 Toren fand genau zwischen den Triumphen 1954 und 1974 statt.

Seeler wird für viel mehr geschätzt als für seine Glanztaten auf dem Platz. Und mit seinem geliebten Hamburger SV, für den er mehr als 400 Tore schoss, wurde der Mittelstürmer immerhin je einmal deutscher Meister und Pokalsieger. Er macht Hamburg, dem er – wie so vielem anderen – immer die Treue gehalten hat, noch immer stolz.

Seeler bot Bähre beim ersten Training das "Du" an

Einer, der Seeler seit mehr als 60 Jahren kennt, ist sein früherer Teamkollege Harry Bähre. Der heute 80-Jährige, der bei der Gründung der Bundesliga 1963 den Spielerpass mit der Nummer 001 erhielt, stand in den 60er-Jahren neben dem Superstar für den HSV auf dem Platz. Zum Geburtstag seines Freundes beschreibt Bähre, Spitzname "Agent 001", die hervorstechenden Charakterzüge Seelers für den SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Seelers Bodenständigkeit: "Meine erste Begegnung als Fußballer hatte ich 1960 mit Uwe. Da war ich noch Jugendspieler und durfte mit den Großen trainieren. Mein Respekt vor ihm war riesengroß, immerhin war ich vorher als Balljunge für ihn und den HSV aktiv gewesen. Also habe ich ihn beim ersten Training gesiezt. Da nahm er mich zur Seite und sagte: ,Nun hör ma’ zu, wir spielen hier zusammen Fußball. Da sagst du Uwe zu mir!‘ Das war ein Ritterschlag. Und Uwe hat sich seine Normalität bis heute erhalten. Am liebsten würde er es immer allen recht machen."

Seelers Fleiß: "Nach dem Training haben wir geduscht und sind ins Klubhaus. Uwe trainierte dann allein am Kopfballpendel. Daher hatte er seine unglaubliche Kopfballstärke – man denke nur an sein Tor mit dem Hinterkopf gegen England im Viertelfinale der WM 1970 in Mexiko. So etwas konnte nur er, etwas Vergleichbares hat es nie wieder gegeben."



"Unbedingter Siegeswille" machte "Uns Uwe" so stark

Seelers Torinstinkt: "Das Tor mit dem Hinterkopf habe ich angesprochen. Dann diese Fallrückzieher. Ich erinnere mich auch an einen Treffer beim 4:4 im Achtelfinale des Europapokals der Pokalsieger gegen den FC Barcelona 1963. Uwe sprang ungefähr von der Strafraumgrenze ab, flog durch die Luft wie eine Rakete und hat den Ball reingeköpft. Uwe war der spektakulärste Torjäger, Gerd Müller der effizienteste."

Seelers Ehrgeiz: "Er hatte diesen unbedingten Siegeswillen. Auf dem Platz wurde er zu einem anderen Menschen. Wenn es nicht lief, hat er mit uns geschimpft, konnte ein Stinkstiefel sein. Nach dem Spiel war ihm das peinlich und er hat sich entschuldigt. Ich war immer mal zu spät beim Training. Da hat er mich zur Seite genommen: ,Bähre, was ist los?‘ Beleidigend wurde er nie. Noch heute zeigt sich sein Ehrgeiz: wenn er in der Block-House-Loge, in der wir immer sitzen, die Spiele seines HSV verfolgt. Da entlädt er sich noch, da ist er wie früher."

Seelers Wertesystem: "Uwe wurde extrem von seiner Familie geprägt. Sein Respekt vor Vater Erwin und seinem älteren Bruder Dieter war gigantisch. Ich habe die Strenge von Vater Seeler am eigenen Leib erlebt. Alle zwei Wochen lud er mich zum Mittagessen ein, da gab es beispielsweise Königsberger Klopse. Wenn ich da mal wieder zu spät kam, hat Erwin mir das Bier gestrichen. Uwe blieb auch aufgrund dieser Erziehung bis heute ein Vorbild. Für mich ist er ein Übermensch."