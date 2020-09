8500 Zuschauer bei RB Leipzig gegen Mainz: Diese Regeln gelten für die Fans

Ein Stück Normalität wagen

"Die sächsische Staatsregierung unterstützt dieses Vorhaben. Wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben in Zeiten von Corona verlangt nach kreativen Lösungen", kommentierte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Entscheidung der Stadt Leipzig. Durch Eigenverantwortung ist in Sachsen viel mehr möglich geworden als in anderen Bundesländern. Wir wollen unseren sächsischen Weg fortsetzen." Der Landesvater schickte lobende Worte in Richtung der RB-Verantwortlichen für ein "kluges Hygienekonzept". "RB Leipzig hat sich sehr viele Gedanken gemacht, um wieder Fans im Stadion zu haben."