89:79-Sieg in Erfurt: Tanner Graham führt die Dresden Titans zum Sieg

Erfurt/Dresden. Die Dresden Titans haben ihren Siegeszug in der Südstaffel der 2. Basketball-Bundesliga Pro B fortgesetzt. Am Sonntagnachmittag gewann der Tabellenführer bei den Basketball-Löwen in Erfurt mit 89:79.

Die Spieler von Trainer Fabian Strauß hatten anfangs etwas Mühe, in die Partie zu finden. Mit Georg Voigtmann, Tanner Graham, Grant Teichmann, Daniel Kirchner und Julius Stahl in den Starting Five gerieten die Gäste mit 3:8 in Rückstand, doch Stahl mit einem Dreier und Graham per Korbleger glichen schnell aus. Teichmann erzielte dann per Freiwurf zum 9:8 die erste Führung der Dresdner. Es blieb aber eng, das erste Viertel endete mit 22:22.

Im zweiten Viertel ging Erfurt wieder in Front, doch Dresden konterte durch Teichmann. Kein Team konnte sich aber absetzen, zur Halbzeit einer von vielen Dreierwürfen geprägten Partie lagen die Titans mit 45:41 knapp vorn. Danach legte die Strauß-Truppe einige Dreier nach, besonders der Kanadier Graham traf immer wieder. So hieß es vor dem letzten Abschnitt 69:59. Die Führung hätte aber höher ausfallen können, wenn Dresden nicht so viele Freiwürfe versemmelt hätte. So blieb es bis ins vierte Viertel spannend, blieb Erfurt dran, schaffte es aber nicht mehr, den Spitzenreiter zu kippen.



Trainer Strauß konnte am Ende durchatmen: "Mit dem Sieg bin ich glücklich und zufrieden. Zwischendurch haben wir uns aber einige Dinger geleistet, die mir sauer aufgestoßen sind. Am Ende haben wir dann die wichtigen Würfe und die richtigen Entscheidungen getroffen.“ Der Auftritt des überragenden Graham war ihm ein Sonderlob wert. Der bärtige Nordamerikaner, dem 31 Punkte gelangen, habe "ein Monsterspiel" gemacht, so Strauß.