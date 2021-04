9:2-Heimsieg! Scorpions nutzen Fehler der Black Dragons Erfurt eiskalt aus

Die Hannover Scorpions haben in der Eishockey-Oberliga ihr letztes Heimspiel vor Beginn der Play-offs gewonnen. Der Vorrundenmeister der Staffel Nord bezwang die Black Dragons Erfurt mit 9:2 (3:1, 5:0, 1:1) – und das alles mit einem „Full House“: Drei Tore gelangen in Überzahl, zwei in Unterzahl.

Anzeige

Zumindest im ersten Drittel waren die Gäste, mit viel Tempo und ziemlich flink unterwegs, nicht unbedingt das schlechtere Team – aber auf jeden Fall das mit weniger Cleverness.