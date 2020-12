96-Abräumer Bijol trotzt Länderspiel-Erschöpfung und Corona-Langeweile: "Irgendwann ist das ermüdend"

Herzlichen Glückwunsch zu den ersten Auswärtspunkten der Saison. Aber warum hat das denn so lange gedauert? Anzeige Ich weiß es auch nicht genau, das war schon hart zuletzt. Aber ich glaube, dass wir es in den vergangenen zwei Spielen besser gemacht haben. Wir hatten eine andere Herangehensweise an die Spiele, das hat sich bezahlt gemacht. Die Stabilität hatte größte Priorität, das kommt Ihnen als Sechser gelegen. In Hamburg stand das Team tiefer, presste später … Ja, das sah schon gut aus, auch wenn die zweite Halbzeit natürlich nicht gut war. Aber jeder wusste, worum es geht und was er zu tun hat. Die Defensive hatte Priorität, daran sollten wir weiterarbeiten. Hoffen wir mal, dass der Sieg ein Schub in die richtige Richtung war. In Heidenheim müssen wir aber noch besser sein, noch mehr zeigen.



Hatten Sie bis vor ein paar Wochen schon mal von Heidenheim gehört? (lacht) Ich kannte das Team! Ich habe vergangenes Jahr schon ein bisschen 2. Bundesliga geschaut, da waren sie auch gut. Das ist dieses Jahr genauso, auch wenn sie ein paar wichtige Spieler verloren haben. Dann kennen Sie sich mit der 2. Liga ja aus. Hatten Sie erwartet, dass das Reinfinden so hart wird? Sie waren noch nicht lange in Hannover, da ging es wieder weg für die Länderspiele. Dieses Hin und Her macht das Einspielen mit den neuen Kollegen sicher nicht leichter. Im Team habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt. Aber klar: Je mehr ich hier spiele und je länger man sich kennt, desto besser fühle ich mich. Und damit kommen dann auch immer bessere Leistungen.

Die Fitness passte zwischendurch allerdings nicht ganz, kein Wunder bei der hohen Länderspielbelastung. Sie waren nicht immer bei 100 Prozent, oder täuscht der Eindruck? Es ist wirklich sehr hart gewesen. Du kommst her, machst zwei, drei Spiele – und dann musst du wieder weg zum Nationalteam. In diesen Zeiten mit Corona sind die Reisen noch anstrengender als üblich, wahrscheinlich sogar anstrengender als die Spiele selbst. Du spürst es selbst gar nicht so richtig, dass du nicht die volle Leistung bringen kannst, aber du siehst es auf dem Feld. Denn du musst dich mental auf jedes Spiel vorbereiten, das ist irgendwann einfach ermüdend – für den Kopf mehr als für die Beine. Du willst immer 110 Prozent geben, doch dir fehlen diese Extraprozente einfach. Aber jetzt wird es immer besser, ich trainiere endlich regelmäßig hier mit dem Team. Die nächste Länderspielpause ist erst im März, bis dahin bin ich in Hannover. Das ist eine gute Sache! Die vergangenen zwei Spiele war, glaube ich, auf dem Rasen zu sehen, dass es immer besser wird.