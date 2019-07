96-Ankunft in Stegersbach: Mirko Slomka kündigt sehr intensives Arbeiten an

"Wir werden sehr intensiv arbeiten"

Die kommenden Tage residiert 96 im edlen Falkensteiner Balance Resort auf einem der kleinen Stegersbacher Hügelchen. Der Trainingsplatz: etwa zehn Minuten Autofahrt entfernt. "Das Hotel ist fantastisch, die Trainingsbedingungen werden auch gut sein. Bei wunderbaren Temperaturen." Am Donnerstag waren es schon mal 30 Grad, am Freitag sollen es 32 werden. Slomkas Profis hatten am Donnerstag noch Schonfrist und trainingsfrei. Am Freitag geht's los mit zwei Trainingseinheiten. "Wir werden sehr intensiv arbeiten", kündigt Slomka an, "nicht nur im athletischen Bereich, sondern insbesondere auch was die taktische Ausrichtung betrifft". Slomka will Dreier- und Viererkette einstudieren, offensiv variabel sein, "attraktiven Fußball, Schnelligkeit, Tempo". Und wenn's doch mal Pause gibt, können sich die Profis im 2.700 Quadratmeter großen Spa-Bereich entspannen.