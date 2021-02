96 bestätigt: Marvin Ducksch fällt wochenlang mit Muskelfaserriss aus

Schlechte Nachrichten in der Landeshauptstadt: Marvin Ducksch wird mindestens drei Wochen nicht auf dem Platz stehen können. Gegen den SC Paderborn (0:0) war der 26-Jährige schon in der 53. Minute mit Problemen ausgewechselt worden. Ein MRT brachte am Montag Klarheit.

Anzeige

Probleme in der 96-Offensive vergrößern sich

Damit fällt bei 96 der ohnehin stottrige Tor-Motor aus. Wenn ein Stürmer allein so viele Treffer erzielt wie der restliche Angriff zusammen, dann weht der Wind ohnehin nur von einer Seite. Zehn Treffer erzielte Ducksch in 21 Spielen. Verpasst hat er in dieser Saison keine Partie – bisher. Diese Serie reißt leider.