96-Chef Martin Kind über Trainer Thomas Doll: "Er tut mir leid"

Thomas Doll trat seine erste Station als Profi-Trainer beim Hamburger SV in der Saison 2004/05 an. Am 18. Oktober 2004 übernahm der Trainer der zweiten Mannschaft des HSV den Posten des geschassten Klaus Toppmöller. Nach nicht ganz zweieinhalb Jahren, am 1. Februar 2007, und 111 Spielen auf der Trainerbank trennten sich die Wege des ehemaligen HSV-Spielers. ©

Nach erfolgreichen Jahren in Budapest hatte ihm Heldt die Brücke zurück in die Bundesliga gebaut. Doll wollte mit der lang ersehnten Rückkehr nach elf Jahren seiner Karriere einen Schub geben, es wird eher ein Karriereknick, zumindest in Fußball-Deutschland.

96-Chef Kind: "Finde toll, dass er nicht aufgibt"

„Er tut mir leid“, sagt 96-Chef Kind und vermutet, dass Doll die Mannschaft vor seinem Jobantritt falsch eingeschätzt habe. So ist der Ex-Profi in eine Sackgasse geraten, in der alles, was er macht oder lässt, falsch ist. Dabei ist Doll das, was man eine ehrliche Haut nennt. Er taktiert nicht wie fast alle anderen Wichtigen in dem Geschäft.

„Ich finde toll, dass er nicht aufgibt“, lobt Kind. Tatsächlich entwickelt sich jetzt, wo alles zu spät sein dürfte, eine 96-Mannschaft, die den Namen auch verdient. Erfolge waren möglich in den vergangenen Spielen gegen Schalke und Wolfsburg.