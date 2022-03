96 fehlen die Abwehrkräfte - aber im Sturm sind Kerk und Beier zurück

Ein kleines Handball-Kopfball-Spielchen und ein bisschen One-Touch-Fußball zum Warmmachen, die Laune der Profis wirkt ge­löst beim Training am Dienstagnachmittag. Ein bisschen so, als sei nichts gewesen am Wo­chen­en­de, an dem 96 tatsächlich aber eher wehrlos mit 0:3 gegen Nürnberg verloren hat. Ablesbar ist das an der Zahl der Trainingskiebitze: Nur vier Zuschauer schauen bei der einzigen öffentlichen 96-Einheit der Woche zu, ein fünfter kommt mit Verspätung. Die Stimmung neben dem Platz: trotz steigender Temperaturen eher eisig. Anzeige

„Die einfachen Fehler ab­stel­len“ 96 fehlen die Abwehrkräfte, das weiß auch Trainer Christoph Dabrowski. Sein Team müsse „mehr Schärfe, mehr Fokus“ in der Defensive entwickeln. „Darüber haben wir deutlich gesprochen, und daran werden wir in der Woche explizit arbeiten“, verspricht er. Das sei „die Ba­sis für Erfolg, vorher brauchen wir uns nicht über Ballbesitz oder das Kreieren von Chancen zu unterhalten“. Was den Trainer nach der miesen Leistung gegen Nürnberg besonders schmerzt: Zwei der drei Gegentore bereitete 96 selbst vor. Der Katastrophenfehlpass vorm 0:1 kam vom schwachen Mark Diemers, vorm 0:2 war es der schlappe Julian Börner, der den Nürnberger Schuss dann auch noch abfälschte. „Wir müssen die einfachen Fehler ab­stel­len und die Fehlerquote minimieren“, fordert Da­brows­ki deutlich.

Zehn Gegentore in drei Spielen Da liegt eine Menge Ar­beit vor ihm in der kurzen Trainingswoche vorm Schalke-Spiel am Samstag (13.30 Uhr, Veltins-Arena). Denn in den vergangenen drei Pflichtspielen kassierte 96 zehn Gegentore: vier im Pokal gegen Leipzig (0:4), je drei in Sandhausen (1:3) und gegen Nürnberg. Dabrowski redet es nicht schön: „Das haben wir schon bedeutend besser hinbekommen.“ Damit die alte Stabilität zurückkehrt, die zu Beginn seines Cheftrainerdaseins bei den 96-Profis ein Schlüssel zum Erfolg war, strich Da­brows­ki kurzerhand schon mal den freien Tag am Montag. Ein deutliches Zeichen des „Players Coach“. Am Dienstag ließ er an Spielverlagerung und Torabschlüssen arbeiten, ab heute soll der Fokus in den geheimen Einheiten auf stabilem Verteidigen liegen.